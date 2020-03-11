مصدر أمني: ضبط السائق صاحب واقعة التنمر ضد صيني على الطريق الدائري

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أفاد مصدر أمني، إن مباحث قسم شرطة البساتين ألقت القبض على سائق تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري بالقرب من المعادي، جاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق الدائري.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن السائق أجبر الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، التي حررت محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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وكانت حالة من الغضب سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر تعرض شاب آسيوي للتنمر والمضايقات وسط الطريق العام في القاهرة بسبب شكله الذي يوحي بمكان ظهور فيروس “كورونا”.