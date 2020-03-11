“القوى العاملة” تحدد 7 فئات مستثنون من إجازة الطقس السيء

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أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن غدًا الخميس، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أن هناك 7 فئات من العاملين مستثنون من الإجازة وهم:

– العاملون في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة.

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– خدمات مياه الشرب.

– خدمات الصرف الصحي.

– خدمات النقل.

– خدمات الإسعاف.

– العاملون في المستشفيات.

– العاملون في المطاحن والمخابز.

– الخدمات الشرطية.

ويأتي ذلك في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام الخاص قطاع الأعمال العام أجازة مدفوعة الأجر نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقعة غدًا.

وكانت وزارة القوى العاملة أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بذلك، لقيام مكاتب العمل التابعة لكل مديرية بمتابعة تنفيذ الإجازة بالشركات والمصانع بكل محافظة.