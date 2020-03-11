“قطع المياه عن بعض الأماكن”.. وزير الإسكان يعلن خطة مواجهة الأمطار

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعطيل الدراسة والعمل أمرًا طبيعيًا في الظروف الطارئة، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تبدأ غدًا الخميس أكبر دليل على حجم التغيرات الجوية في العالم.

وأضاف الجزار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل تخفيف حدة الظواهر الجوية التي يمكن أن نشهدها خلال الفترة الحالية، ومنها تخفيف الضغوط على شبكات المياه، مضيفًا أن شبكات الصرف تم تنفيذها لاستقبال مياه الصرف وبعض مياه الأمطار، لكنها لن تستطيع استقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار، من الوارد قطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف الضغوط على شبكات الصرف.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم رصد مناطق تجمع المياه خلال الفترات السابقة وتم توزير معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالمحافظات للتصدي لهذه التجمعات من مياه الأمطار.