“مترو الأنفاق” يعلن موقفه من إجازات غدا

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قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن شبكات مترو الأنفاق تعمل بشكل منتظم وطبيعي غدا، مضيفًا أن المترو وسيلة نقل حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات صحفية، أن مترو الأنفاق لم يتوقف خلال فترات فرض حظر التجوال في الأعوام الماضية، إلى جانب أنه لم يتوقف أيضا خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.​

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وكان رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام الخاص قطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقعة غدًا.