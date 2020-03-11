مدبولي يستعرض استراتيجية إحلال سيارات البنزين التي مضى عليها 20 عاما

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استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، المقرر عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تناولت أهم التحديات التي تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وأضاف مدبولي، في بيان عنه، أن الاجتماع تناول أبرز أهداف هذه الاستراتيجية، التي من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعياً إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.

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كما قدمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عرضا لأهم المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، واستعرضت الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما تم مناقشة برنامج تحويل المركبات ( تاكسي – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفي سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، وقد وافق مجلس الوزراء على العناصر المقترحة لهذه الاستراتيجية.