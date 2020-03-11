وزارة الصحة تُعلن رسمياً اكتشاف 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن اكتشاف 7 حالات جديدة في مصر مصابة بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية التي تم إجرائها على هذه الحالات في الأيام الماضية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي أن الحالات الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم كانت من ضمن المخالطين للحالات السابقة التي تم الكشف عنها مؤخراً، وذلك في إطار متابعة الوزارة بصفة مستمرة لحالة المخالطين لأي شخص مُصاب بالفيروس بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت أيضاً إلى أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها اليوم الأربعاء من بينها مواطن وحيد أجنبي إضافة إلى 6 مواطنين مصريين، وبالتالي ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 67 حالة إيجابية حاملة لذلك الفيروس.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن هناك 7 حالات أيضاً قد غادرت مستشفى العزل في مرسى مطروح اليوم بعد التأكد من شفائها تماماً من فيروس كورونا، وخاصة بعدما تم إجراء التحاليل اللازمة لهم في مناسبتين من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم.

على صعيد متصل، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تكشف أول بأول عن أي مستجدات طارئة بخصوص فيروس كورونا في مصر، مؤكداً في الوقت ذاته عدم اكتشاف أي حالة جديدة غير الحالات التي تُعلن عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي.

وأضاف أيضاً أن مصر لا تزال في المرحلة الأولى من مراحل انتشار فيروس كورونا مثل العديد من الدول الأخرى، مشدداً على أن وزارة الصحة والسكان دائماً ما تكون على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة آخر التطورات بخصوص ذلك الفيروس القاتل.

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