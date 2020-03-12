“أمطار غزيرة ورياح شديدة”.. آثار موجة الطقس السيء خلال الساعات الأولى

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ضربت موجة من سوء الأحوال الجوية التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية سابقا، محافظات مصر، صباح اليوم، حيث بدأت الأمطار الغزيرة والمتوسطة في الهطول مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، ويرصد التقرير التالي عدد من التأثيرات والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها المحافظات لمواجهة تلك الموجة:

– الغربية

تسببت موجة الطقس السيء، في انقطاع الكهرباء والمياه والتليفونات عن المحافظة بجانب صعوبة حركة التنقل والمواصلات، جاء ذلك بسبب هطول الأمطار المتوسطة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات.

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وكان محافظ الغربية طارق رحمي، أصدر تعليماته لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيء التي تضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

– قنا

تسببت موجة التي ضربت البلاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في انخفاض مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، وسط تكاثر السحب الكثيفة ما ينبئ بسقوط أمطار غزيرة علي ونشاط الرياح المحلمة بالأتربة بسرعة كبيرة.

وكان المحافظ أشرف الداودي، أكد على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، مضيفا أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة التأكد من عمل كافة مخرات السيول في نطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية (0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 ) على مدار 72 ساعة القادمة.

– الوادى الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، عن غلق طريق (الخارجة/ أسيوط) نظرا لسؤء الأحوال الجوية وتعذر الرؤية، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك من منازلهم إلا في الضروره القصوى حفاظا على أرواحهم، وسيتم الإعلان عن فتح الطريق فور تحسن الحالة الجوية، وذلك بسبب هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، مع شدة الرياح والاتربة على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الافقية، كما رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

– أسوان

ضربت المحافظة موجة الطقس السيء ما أسفر عن سقوط أمطار غزيرة استمرت على فترات متقطعة، فيما لم تؤثر على حركة السير أو المشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/إدفو، كما لم تؤثر على حركة المراكب والفنادق العائمة.

وكانت المحافظة، أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة، حيث قامت برفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة من انعدام الرؤية والامطار والتي غطت مناطق مدينة أسوان ،وبعض اجزاء المحافظة، كما أكد المحافظ أشرف عطية على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات بالمدن والمراكز لمتابعة موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تستمر ليوم السبت المقبل.