“نصائح وأرقام طوارئ”.. استعدادات الحكومة لـ”عاصفة التنين”

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ضربت موجة الطقس السيئ البلاد مع بداية الساعات الأولى من اليوم، حيث تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات المقبلة، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة وهو ما ينذر بسقوط أمطار غزيرة اليوم وغداً.

واتخذت الحكومة، عدة اجراءات لمواجهة توقعات الطقس السيىء خلال الأيام المقبلة، أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ومنع آخرين، بجانب التشديد على المسئولين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كافة إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين، كما أنها حثت المواطنين على الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجمعات للأمطار على أرقام الإغاثات، إلى جانب إعداد الإدارة العامة للمرور، خطة طوارئ لموجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب مصر من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

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وناشدت وزارة الكهرباء المواطنين، بضرورة الابتعاد عن المهمات الكهربائية التي من بينها أعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم وخاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد، مؤكدا استقبال الخط الساخن (121) للبلاغات عن أية أعطال على مستوى الجمهورية وقيام فرق الطوارئ المجهزة بالتعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.

كما نصحت بضرورة القيادة الآمنة للسيارة، وفي هذه الأجواء تزداد مخاطر حوادث السير، وخاصة عند القيادة بالطرق الزلقة بفعل تجمع الأمطار، حيث ترتفع درجة صعوبة التحكم بالسيارة ويقل تأثير الفرامل.

وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين من المطارات المصرية، بضرورة التواجد قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عدداً من النصائح للمواطنين خاصة مرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات تزامناً مع عدم استقرار أحوال الطقس، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة، تضمنت هذه النصائح عدم الخروج من المنزل.