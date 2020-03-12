“الأرصاد” للمواطنين: احذروا خلع الملابس الشتوية والاقتراب من أعمدة الإنارة

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، عدة إرشادات ونصائح وتحذيرات للمواطنين خلال موجة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد المعروفة إعلاميا بـ”عاصفة التنين”، جاء ذلك بمتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة اليومية، وأماكن سقوط الأمطار.

ووجه شاهين، في تصريحات صحفية، نصائح للمواطنين بشأن ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، محذرا من الاقتراب من أعمدة الإنارة أو ملامستها أثناء سقوط الأمطار، مع ضرورة تجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، وعدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، والابتعاد عن الرمال والأتربة المثارة وخاصة مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق نظرا لانخفاض الرؤية مع الأتربة والرمال المثارة.

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وكانت موجة من الطقس السيء ضربت البلاد صباح اليوم على أن تنتهي الأحد المقبل، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار ال‏شديدة في الأحوال، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة، فيما تتراوح سرعة الرياح خلال هذه الفترة من 60 -70 كيلو مترا في الساعة.