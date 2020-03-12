عاجل.. “المرور” تعلن غلق عدة طرق بسبب انعدام الرؤية

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قالت الإدارة العامة للمرور، إنها أقدمت على غلق طريق أسيوط الخارجة، وطريق الواحات البحرية الفرافرة إثر الرياح المحملة بالأتربة وانعدام الروية على الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، منعا لوقوع أى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، كما أعلنت الإدارة للمرور مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين خاصة مع إعلان هيئة الأأرصاد الجوية، عن عدم استقرار حالة الجو خلال الساعات الأولى من الخميس وتهيب بتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة.

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وأكدت إدارة المرور أن الإغلاق مستمر لحين استقرار حالة الجو وشددت خلال بيان المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.