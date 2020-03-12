“الصحة السعودية”: إصابة 21 مصريا بفيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة السعودية، إصابة 21 مصريًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن كافة المصابين نقلوا للحجر الصحي في مكة المكرمة، موضحة أنهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عن إصابته أمس.

وأضافت الوزارة، في بيان عنها، أن إجمالي الإصابات حتى الآن بلغ 45 حالة، مشيرة إلى أن حالة واحدة تعافت ولايزال بقية الحالات موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

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وناشدت الوزارة، كل العائدين من دول ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بالتواصل مع مركز اتصال الصحة 937، داعية لضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفايروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعلنت الوزارة عن تعافي أول حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفايروس،، أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.