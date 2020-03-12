وزير السياحة: تأثير “كورونا” علينا طفيف.. ولدينا 210 ألف سائح دخلوا في بداية مارس

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أن مصر استقبلت 210 ألف سائح في أول 7 أيام من شهر مارس الحالي، مشيرا إلى أن كافة المؤشرات تؤكد استمرار جاذبية المقصد المصري رغم حالة الارتباك التي يحدثها فيروس كورونا في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الدولة لشؤون الإعلام، بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف العناني، أن مصر من أقل الدول التي تعاني من الفيروس، مؤكدا على التنسيق اليومي مع وزارة الصحة وأجهزة الدولة لحماية جميع العاملين في السياحة والضيوف من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تأخذ عينات للفحص من 20% من طاقة الفنادق والمراكب الثابتة في الأقصر وأسوان، وكانت المشكلة في مركب نيلية في أسوان والأقصر، واتخذت كافة الإجراءات لعزل ركاب المركب والتعامل بإحترافية شديدة.

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وأضاف أن كافة السائحين في مراكب الصعيد والأقصر وأسوان الذين خضعوا للفحص يستطيعون قضاء أوقاتهم السياحية بحرية، وهناك 900 ألف سائح زاروا مصر فبراير الماضي، متابعا أنه في أول 7 أيام من شهر مارس الحالي هناك 210 ألف سائح زاروا مصر، وهناك 8700 سائح حاليا على مراكب الأقصر وأسوان، إلى جانب أن في يوم 5 مارس زار الهرم 7830 سائحا و4075 سائحا زاروا الكرنك في الأقصر و966 سائحا زاروا فيلة في أسوان.

وتابع : “أنا سعيد إن كل الحالات التي أخذت منها عينات عشوائية على المراكب 100 ‎%‎ سلبي، والمواقع الأثرية مفتوحة بشكل يومي ولا غلق لأي موقع، وتم احتجاز الزوار بضع ساعات فقط فوق المراكب أثناء الفحص، والعالم كله يعاني من أزمة سياحية والأزمة لدينا أقل من باقي دول العالم، وأشكر وزارة الصحة على مجهوداتها الكبيرة”.