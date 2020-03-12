“تجنب المصافحة والعناق وتقليص مدة الخطبة”.. إجراءات “الأوقاف” الوقائية في المساجد

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أعلنت وزارة الأوقاف، عدة إجراءات وقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في إطار الأخذ بالأسباب مطالبا جميع الأئمة والخطباء بالالتزام بتوقيت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد عن ربع ساعة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، على ضرورة اتباع الإجراءات التي تتضمن ترك مسافات كافية بين صفوف المصلين داخل المسجد سواء كان ذلك أثناء الخطبة أو الصلاة، إلى جانب مراعاة الظرف الحالي الطارئ، مشددة على ضرورة التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كافي.

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وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه على المصليين تجنب المصافحة أخذا بالأسباب من أجل الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بد فيجب الحرص على مراعاة متطلبات السلامة والأمان التي ذكرتها الجهات الطبية والمداومة على تنظيف اليدين.

وأضاف الوزير، بشأن حكم المعاقنة، مؤكدا أن الإمام مالك أفتى بكراهتها أصلا كما نسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا للقادم من السفر، ولكن الحنابلة وأبو يوسف أباحها بشرط مقيد بما لم يكن هناك “داء يخشى نقله” من خلالها أو بسببها، مضيفًا أنه معلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات.