“أمطار رعدية غزيرة”.. “منخفض التنين” يضرب الإسكندرية

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بدأت موجة من الطقس السيء عرفت باسم “عاصفة التنين”، صباح اليوم، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة إلى جانب انخفاض شديد في درجات الحرارة، ودفع تراكم مياه الأمطار في الشوارع لغرق العديد من المناطق خاصة الشعبية التي تعاني من مشكلات في الصرف.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه دفع بـ93 سيارة شفط مزودة بفرق طوارئ من أجل التخلص من تراكمات الأمطار.

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وقال رضاد الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن حركة الملاحة تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر بارتفاع الأمواج حتى الآن، مؤكدا على استمرار عمل السفن والبواخر في شحن وتفريغ الحاويات بشكل طبيعي، مضيفا أن مركز العمليات وإداراة الأزمات يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض محافظات الجمهورية، اليوم، لما سموه “منخفض التنين” أو “منخفض القرن” والتي يصاحبها أمطار غزيرة وعواصف. فضلا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.