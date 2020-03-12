“تجنبوا أعمدة الإنارة”..”التنمية المحلية” تصدر تعليمات للسلامة والأمان خلال الأمطار

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قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الري، وإعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات والتنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور والقوات المسلحة.

وقدم شعراوي، في بين عنه، العديد من التوجيهات للمسؤولين والمواطنين جاء أبرزها:

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– فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف.

– إخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

– إعلان المحافظات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات الوضع أولًا بأول.

– التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص مواجهة الكميات الكبيرة من الأمطار خاصة على المحافظات الساحلية.

– التعاون المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي وتجهيز المعدات وعربات الشفط اللازمة.

– التنبيه على المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات أو عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة.

– التنبية على المحافظات بتكثيف تواجد الأوناش واللوادر لسرعة التدخل وإزالة أي آثار لذلك.

– تشكيل مجموعات عمل مستمرة من القطاعات الخدمية والحيوية المهمة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والنظافة لتكون على أهبة الاستعداد لسرعة التحرك لمواجهة أي ظروف طارئة.

– مرور لجان على أعمدة الكهرباء والإنارة وفحصها والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.

– ضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة.

– سرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة سقوط الأمطار.