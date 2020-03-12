بسبب موجة الطقس السيء.. 10 نصائح لتجنب مخاطر البرق والرعد

Advertisements

نشر موقع “Bright Side” الأمريكي، نصائح لتجنب المخاطر التي قد تؤدي لها موجة الطقس السيئ التي ضربت مختلف محافظات الجمهورية، والتي يصاحبها أمطار رعدية غزيرة وبرق ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، وقدم الموقع 10 نصائح جاء أبرزها:

– من أجل فهم مدى بعدك عن الرعد، لاحظ كم من الوقت يمر بين ومضات البرق وصوت الرعد، إذا كانت حوالي 5 ثوانٍ، فلديك الوقت للانتقال إلى مكان آمن، وإذا لم تكن هناك فجوة على الإطلاق بين الفلاش والصوت، فإن البرق فوقك مباشرة، عليك أن تدخل في أقرب مبنى أو داخل سياراتك في أسرع وقت ممكن، كما أنه حال حدث الرعد وكنت داخل مبنى، فإن ضربات البرق تظل تهديدًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المختلفة في منزلك، من الأفضل إيقاف تشغيل الكمبيوتر والتلفزيون في هذه الحالة، وأغلق النوافذ والأبواب.

Advertisements

– تجنب الاتسحمام أثناء الرعد خاصة إذا كنت بالخارج في الريف، حيث المنازل وخطوط الاتصال ليست محمية جيدًا من الصواعق.

– الابتعاد قدر الإمكان عن كل شيء يرتفع عن الأرض وأي شيء مرتبط بأجسام مائية أو مصنوعة من المعدن.

– تعتبر الخزانات خطرة للغاية أثناء الرعد، إذا وجدت نفسك قريبًا من أو في الماء، فانتقل مسافة لا تقل عن 30 مترًا.

– الابتعاد عن الأسوار ذات السلسلة المتسلسلة والأشياء المعدنية الكبيرة.

– لم يثبت بعد أن الهواتف المحمولة تجذب البرق، ولكن من الأفضل توخي الحذر وإيقاف تشغيلها.

– لا تقف بالقرب من نار عمود كهرباء تجنبًا للصعق.

– اعلم أنك إذا كنت داخل سيارة، فهي ملاذ آمن من الرعد، لكن أغلق النوافذ والأبواب، إذا ضرب البرق سيارتك، فإن الشحنة ستنتقل إلى الأرض من خلال الجسم المعدني للسيارة، لذا لا تلمس الأجزاء المعدنية في السيارة، وإذا كنت تركب دراجة، فتوقف واسترخ داخل مبنى أو تحت أقرب شجيرة.

– إذا وجدت نفسك في مواجهة البرق، لا تركض: تدفق الهواء الذي تخلقه خلفك يمكن أن يجذب البرق. تحرك بسلاسة، أو حاول ألا تتحرك على الإطلاق.

– أغلق النوافذ إذا كنت في المنزل، من المعروف أن كرة البرق تطير إلى المنازل من خلالها.