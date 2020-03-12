“نوعية الهواء” توضح منسوب التلوث خلال “منخفض التنين”

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أكدت الإدارة المركزية لنوعية الهواء في وزارة البيئة، إن جودة الهواء خلال اليوم والأيام المقبلة الجمعة والسبت، يزيد فيها التلوث، مشيرة إلى أن العوامل الجوية في فترة التقلبات الجوية والطقس السيء الذي يضرب البلاد تؤثر سلبا على الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة.

وقدمت الإدارة، نصائح للمواطنين خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب التواجد في ‏الأماكن المفتوحة خلال هذه الفترة، موضحة أنه تم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10)، وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات، لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

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الخميس (اليوم)

– القاهرة الكبرى، تكون حالة الهواء جيدة بالنسبة لجميع مناطق القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

– الدلتا، تكون حالة الهواء متوسطة جيدة في (دمياط – الزقازيق – بلبيس – كفرالشيخ – المحلة – البحيرة – شبين الكوم – كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

– الصعيد، تكون حالة الهواء جيدة في (الأقصر – أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

– الساحل الشمالي، تكون حالة الهواء جيدة في مرسى مطروح والإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

– القناة وسيناء، تكون حالة الهواء متوسطة في السويس وجيدة في (بورسعيد – جنوب سيناء – الإسماعيلية – شمال سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

الجمعة (غدا)

– القاهرة الكبرى، تكون حالة الهواء جيدة بالنسبة لجميع مناطق القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

– الدلتا، تكون حالة الهواء متوسطة على كفر الشيخ، وجيدة في (دمياط – الزقازيق – بلبيس – المحلة – البحيرة – شبين الكوم – كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

– الصعيد، تكون حالة الهواء جيدة في (الأقصر – أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

– الساحل الشمالي، تكون حالة الهواء جيدة في مرسى مطروح والإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

– القناة وسيناء، تكون حالة الهواء جيدة على (السويس – بورسعيد – جنوب سيناء – الإسماعيلية – شمال سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

السبت (بعد الغد)

– القاهرة الكبرى، تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وشرق القاهرة، وجيدة على جنوب ووسط وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

– الدلتا، تكون حالة الهواء جيدة على دمياط، ومتوسطة على (كفر الشيخ – الزقازيق – بلبيس – المحلة – البحيرة – شبين الكوم – كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

– الصعيد، تكون حالة الهواء جيدة في (الأقصر – أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

– الساحل الشمالي، تكون حالة الهواء متوسطة في مرسى مطروح والإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

– القناة وسيناء، تكون حالة الهواء جيدة على بورسعيد وشمال سيناء، وجيدة على (السويس – جنوب سيناء – الإسماعيلية)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.