عاجل: اصطدام قطارين في إمبابة بسبب سوء الأحوال الجوية

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وقع منذ قليل تصادم قطارى ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث اصطدم أحدهما فى الثانى من الخلف، وسوف نوافيكم بالتفاصيل.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يوجد 13 مصابا إلى الآن لا وفيات في حادث القطار الذي وقع أسفل روض الفرج.

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وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف؛ ولفت مجاهد إلى الآن الإصابات بسيطة ولا توجد حالات خطرة.