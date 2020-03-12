“الري” تكشف موعد ذروة الأمطار: “حتى 6 مساء”

Advertisements

أعلنت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري، أن ذروة أمطار اليوم الخميس تبدأ بعد ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، مضيفة أن الأمطار مختلفة الشدة من منطقة لأخرى بين غزيرة وشديدة الغزارة على عدد من المناطق.

جدير بالذكر أن البلاد تعرضت لموجة من الطقس السيء عرفت إعلاميا بـ”منخفض التنين”، ووصفتها الحكومة بأنها موجة “غير مسبوقة” ومن المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل على مختلف المحافظات، بينما أعلنت وزارة التنمية المحلية، وفقًا لتقارير غرفة عمليات الوزارة، عن تعرض نحو 20 محافظة لسقوط الأمطار مختلفة الشدة بداية من مساء أمس الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية.​

Advertisements