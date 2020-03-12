السكك الحديد تكشف عن تفاصيل حادث تصادم قطاري روض الفرج

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كشفت هيئة السكك الحديدية عن التفاصيل كاملة لحادث تصادم قطاري روض الفرج الذي وقت اليوم الخميس، والذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً.

تفاصيل حادث تصادم قطاري روض الفرج اليوم الخميس

قامت الهيئة العامة لسكك حديد مصر بإصدار بيان بشأن حادث تصادم قطاري روض الفجر، والذي جاء فيه أن مقدمة القطار الذي يحمل رقم 989 قد اصطدم بمؤخر القطار الذي يحمل رقم 991 القادم من سوهاج/ القاهرة، الذي كان محجوزاً بمنطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل من أجل دخول محطة القاهرة.

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أوضح الهيئة العامة لسكك حديد مصر أنه قد تم اتخاذ القرار من أجل إيقاف كافة رحلات القطارات بجميع الخطوط بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الوقت الراهن حفاظاً على أرواح ركاب المرفق العام.

الصحة تعلن 13 شخصاً مصاباً جراء حادث تصادم قطاري روض الفرج

صرح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن حادث تصادم قطاري روض الفرج قد أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وأكد أن الإصابات بسيطة ومتوسطة، تتراوح ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسد، وكسور مضاعفة، وأوضح أن كافة الحالات تتلقى العلاج اللازم خلال الوقت الراهن.

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