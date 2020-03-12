هبوط أرضي بالعبور بسبب موجة الطقس السيء

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شهد اليوم مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية انهياراً في سور نادي الجولف، الواقع في الحي السابق، حيث شهدت المنطقة هبوطاً اراضياً مما تسبب في ضرر ببعض السيارات التي كانت في المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال الوقت الراهن.

المواطنين يطالبون بتدخل محافظ القليوبية

طالب عدد من المواطنين القاطنين فيمدينة العبور، بتدخل فوري وعاجل من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالإضافة إلى تدخل جهاز مدينة العبور بعد الانهيار الأرضي الذي تعرضت له المدينة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وصرح أهالي مدينة العبور، إن مياه الأمطار قد أغرقت شوارع مدينة العبور، التي شهدت انقطاعاً في التيار الكهربائي، بالإضافة إلى إلحاق الضرر ببعض السيارات.

كما وجه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، برفع حالة الطوارئ، ودرجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات الرئيسية التابعة لديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية في الوحدات المحلية، وكذلك المديريات الخدمية، مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء، ومع وزارة التنمية المحلية.

كما وجه المحافظ القليوبية رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة كافة أعمدة الكهرباء والإنارة في المحافظة، وإزالة كافة التوصيلات العشوائية مع العمل على إعادة عزلها لتفادي وقوع أي مشكلات أو حوادث الصعق الكهربائي في ظل موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد خلال الوقت الراهن، وحرصًا على سلامة المواطنين وحماية أرواحهم.

واستكمل محافظ القليوبية، بضرورة التواصل مع أي شكوى ترد عبر الخط الساخن 16528 مع مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار في الطرقات والأنفاق والشوارع والميادين، من خلال منع تجمعات المياه بسبب سقوط الأمطار المستمرة، خصوصاً في المناطق الساخنة في نطاق المحافظة.

فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية تحت قيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بجميع المعدات التابعة للشركة وسيارات الشفط في شوارع المدن، من أجل رفع تراكمات المياه التي نتجت عن سقوط الأمطار بشكل متواصل والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.

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