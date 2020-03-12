بعد حادث قطاري روض الفرج.. النقل تقرر وقف حركة القطارات بالجمهورية

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قررت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، إيقاف جميع رحلات القطارات عبر جميع خطوط السكك الحديدية، بسبب موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد خلال الوقت الراهن، وحفاظًا على أرواح الركاب.

السكك الحديد: وقف رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدرت الهيئة العامة لسكك حديد مصر بياناً لها اليوم الخميس، بعد وقوع حدوث تصادم قطاري روض الفجر الذي وقع بسبب تصادم مقدمة القطار الذي يحمل رقم 989 بمؤخرة قطار الذي يحمل رقم 991 القادم من سوهاج/ القاهرة، والذي كان محجوزا بمنطقة برج النخيلي من أجل استلام أوامر التشغيل لدخول القطار إلى محطة القاهرة.

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تصريحات وزارة الصحة عن عدد المصابين في حادث تصادم قطاري روض الفجر

صرح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، أن حادث تصادم قطاري روض الفرج أسفر عن إصابة 13 شخصاً، و تراوحت إصابتهم ما بين المتوسطة والبسيطة، وأكد أن كافة الحالات تتلقى العلاج اللازم.

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