كورونا يتسبب في غلق مدرسة سيتي الدولية وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها

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صرحت وزارة التربية والتعليم عن قرارها الخاص بغلق مدرسة سيتي الدولية القائمة في منطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، مع فرض عزل ذاتي على طلاب المدرسة وعلى معلمي المدرسة والإدارة لمدة ١٤ يوماً، ويعد هذا الإجراء وقائياً بسبب وجود اختلاط من بعض أولياء أمور المدرسة مع أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

بيان التربية والتعليم عن غلق مدرسة سيتي الدولية لمدة 14 يوماً

أصدرت الوزارة بياناً، اليوم الخميس، إن أوضحت قرار غلق مدرسة سيتي الدولية يأتي في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان، وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة جميع طلاب الدولة المصرية، واتساقاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل وزير التربية والتعليم عن خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان أن بعض أقارب التلاميذ في المدرس قد تعرضوا للاختلاط مع أحد الزائرين الأجانب، وبناءاً على تلك التعليمات فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم قراراً احترازياً من خلال غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك مع فرض العزل الذاتي لمدة 14 يوماً.

ولفت وزارة التربية والتعليم لمتابعة الموقف مع وزارة الصحة والسكان في كافة المدارس المصرية على مدار الساعة، مطمئنة جميع أولياء الأمور أن تلك الإجراءات تعد إجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق أو خوف.

وأهابت الوزارة بجميع أولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة بشكا رسمي عن الوزارتين سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة.

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