حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13 مارس 2020 في مصر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، التي قد تشهد اضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا مع أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وعلى شمال الصعيد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارًا معتدل ليلا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون مضطربا جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطربا مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 17

شبين الكوم 13 18

طنطا 13 17

دمنهور 14 17

الإسكندرية 14 18

بلطيم 13 18

مطروح 14 17

السلوم 13 18

سيوة 10 21

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 14 18

الاسماعيلية 10 17

السويس 11 18

العريش 12 18

رفح 12 18

رأس سدر 14 19

نخل 09 17

نويبع 12 17

طابا 13 17

كاترين 03 09

الطور 15 19

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 21

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 18

بنى سويف 13 18

المنيا 13 18

أسيوط 11 19

سوهاج 12 19

قنا 13 19

الأقصر 13 22

أسوان 12 23

أبوسمبل 12 24

الوادي الجديد 13 24

شلاتين 18 28

أبو رماد 17 27

حلايب 19 27

رأس حدربة 19 26