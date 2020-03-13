وزارة الأوقاف تصدر تعليمات بشأن صلاة الجمعة اليوم

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أكدت وزارة الأوقاف بأنه حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية، ينبغي على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، مع الالتزام بموضوعها وعدم الخروج عليه.

ودعت الأوقاف جميع الأئمة والخطباء بمراعاة الظروف الجوية والتوجه إلى مساجدهم مبكرًا قبل الجمعة بساعة على الأقل للوقوف على جاهزية المسجد وعدم التعرض لأي تأخير نتيجة الظروف الجوية الراهنة، ودعت قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بتكثيف المتابعة وموافاة غرفة العمليات بالوزارة بأي مخالفة فور وقوعها.

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وطالبت الوزارة جميع القيادات سواء في الوظائف القيادية أو الإشرافية التواصل المستمر للقيام بالواجب على أكمل وجه، وقيام كل مديرية وإدارة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ سائر التعليمات الصادرة عن الوزارة سواء بشأن خطبة الجمعة أم سائر شؤون المسجد.