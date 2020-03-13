الصحة المصرية تكشف تفاصيل إصابة أول طالب بفيروس كورونا

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أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، إن إصابة أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية بالزمالك، التي تم عزلها مساء أمس الخميس، بفيروس كورونا بعدما نُقل إليه عن طريق والده.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة الفضائية المصرية، إنه بعد الكشف على أحد الطلاب بمدرسة سيتي الدولية بالزمالك، ثبت أنه مصاب بـ”كورونا” ونقل له عن طريق والده الذي خالط أجنبيًّا مصابًا بالفيروس.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم غلق المدرسة كإجراء وقائي، وسيتم وتعقيمها وتطهيرها غدا السبت، وعزل الطلاب لمدة 14 يوم، للتأكد أنهم لم يصابوا بالفيروس، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.