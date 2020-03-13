اليوم الثاني.. المحافظات تواجه الطقس السيئ وسقوط الأمطار

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مع بداية اليوم الثاني من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، شهد عدد من محافظات الجمهورية سقوط أمطار غزيزة، حيث غمرت المياه بعض الطرق الرئيسية، وخصوصا في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية.

ودفعت الأحياء بعدد من سيارات كسح المياه لشفطها، حتى لا يحدث شلل مروري نتيجة لتراكم المياه.

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وحذرت محافظة الإسكندرية، اليوم، في بيان، المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، وقال المحافظ إن المدينة تمر بظروفٍ غير عادية، بسبب الطقس السيئ.

وتشهد مصر موجة من الطقس السيئ، التي ضربت البلاد، وشهدت سقوط أمطار غزيرة على جميع محافظات الجمهورية، منذ أمس الخميس، واستمرت حتى اليوم، كما شهدت نشاطا ملحوظا للرياح.