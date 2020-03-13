“الأوقاف” تعلن انهيار 3 مساجد نتيجة الطقس السيئ

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أعلنت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، تعرض مساجد لانهيارات، نتيجة للطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة.

انهيار مسجد في قنا

تعرضت مئذنة مسجد الرحمن بقرية السلامية في نجع حمادي بأوقاف قنا، لانهيار الجزء العلوي منها، مساء أمس، ما كان سببا في انهيار المسجد، وحررت مديرية أوقاف قنا محضرا بالواقعة حمل رقم 1471.

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انهيار مئذنة مسجد في قنا

تلقت غرفة عمليات الأوقاف تقريرا بانهيار مئذنة مسجد في أبو تشت، مؤكدة أن حالة المسجد سليمة تماما، وتقام فيه الشعائر، ولا توجد أي خسائر بشرية.

مسجد البدوي

تعرض سقف مسجد أحمد البدوي في طنطا، إلى الانهيار نتيجة لتجمع مياه الأمطار، كما تتسرب المياه على الحوائط المجاورة للمئذنة القديمة مياه.

غلق مسجد سيدي خميس

أعلنت غرفة عمليات الأوقاف غلق مسجد سيدي خميس في شبين الكوم، بعدما سرب سقف المسجد مياه الأمطار على لوحة الكهرباء، كما تسببت مياه الأمطار في تضرر سقف المسجد الأحمدي ووجود رشح للمياه.

سقوط عامل من أعلى سطح مسجد

أصيب عامل مسجد سليمان متولي بالمنيل يدعى “جمال.س” عامل، إثر سقوطه من أعلى سطح المسجد، أثناء صرفه لمياه الأمطار، ونقل إلى مستشفى قصر العيني.

انهيار مسجد في سوهاج

تعرض مسجد الفتح في نجع القنانشة بسوهاج للانهيار، عقب سقوط منارة على السقف، دون أي خسائر بشرية، وأعلنت رفع الأنقاض.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة المساجد خلال فترة الطقس السيء، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.