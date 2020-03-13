12 قتيلا خسائر عاصفة التنين.. “والأرصاد” تعلن موعد انتهائها

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تسببت عاصفة التنين تسببت في مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل في منطقة الزرايب، اليوم، إضافة إلى مصرع مواطنين وإصابة 5 آخرين، في حوادث متفرقة بسوهاج، نتيجة للطقس السيئ، كما لقي شابين مصرعهما صعقًا بالكهرباء داخل منزلهما في بني سويف.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن حدة الطقس السيئ ستقل بدءا من غد السبت، حيث يشهد الطقس تحسنا مع يوم الأحد، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

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وأكدت الهيئة أن طقس السبت سيشهد أمطارًا متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وستتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على المحافظات والمدن:

القاهرة الكبرى 21 – 12

الوجه البحري 21 – 11

السواحل الشمالية الغربية 20 – 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 – 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 – 14

شمال الصعيد 21 – 11

جنوب الصعيد 27 – 14