“الداخلية” تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج في المحافظات

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، مواعيد إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن، وذلك على مستوى الجمهورية، في الفترة من الاثنين 16/3/2020، حتى الأحد 22/3/2020.

جاء ذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام “1441هـ/2020م”.

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انتهت مراكز وأقسام الشرطة في كل مديريات الأمن، وموقع الداخلية على شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، أمس الخميس، من استقبال طلبات التقديم لحج القرعة.

كانت وزارة الداخلية مدت فترة قبول طلبات الحج إلى أمس الخميس بدلا من الأحد 8 مارس 2020 تيسيرًا على المواطنين.

جاءت توقيتات إجراء القرعة كالتالي: