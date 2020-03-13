“القومي للبحوث” يوضح هل توجود “أشعة كونية” تضرب الأرض؟

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نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود موجة من الأشعة الكونية التي ستضرب الأرض، اليوم، وتحذر المواطنين من الاقتراب من الهواتف المحمولة في أثناء تلك الفترة.

وقال المعهد، في بيان صدر عنه، أن كل ما يثار بخصوص هذا الشأن عارٍ من الصحة ولا أساس له على الإطلاق، مؤكدا أنه لم يُجر رصد أي انبعاثات كونية غير طبيبة.

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وأضاف المعهد أنه لا توجد أي احتمالية لحدوث عواصف شمسية، خلال تلك الفترة، حيث إن الشمس تشهد فترة هدوءٍ نسبي خلال هذا العام، مؤكدا أنه غير متوقع حدوث أي انفجارات شمسية غير طبيعية.

وبخصوص أنباء اصطدام كويكب عملاق بكوكب الأرض خلال أبريل المقبل، أكد المعهد أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن ما يقال ليس منطقيا فكيف يكون كويكبا وعملاقا في الوقت نفسه.

وأكد أن كل ما يثار مجرد شائعات، مشيرا أن أقرب كويكب في الفضاء يبعد مسافة لا تقل عن 5 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وأن كويكب أبريل يبعد 16 مرة ضعف المسافة التي تقدر متوسطها بـ360 ألف كم.

وناشد المعهد المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.