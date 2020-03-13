“العامة للمرور” تغلق عدة طرق رئيسية لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، إغلاق عدة طرق نتيجة للطقس السيئ الذي يضرب البلاد، منها غلق طريق الفرافرة باتجاة ديروط، والواحات بالوادي الجديد.

كما أعلنت إغلاق طريق طابا في اتجاه نويبع، وكذا طريق سانت كاترين في اتجاه فيران بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة لتجمع مياه الأمطار.

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ووجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، رجال المرور بالوجود الميداني على الطرق السريعة؛ لتنبيه قائدي السيارات، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم.