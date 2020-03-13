مجلس الوزراء يوضح حقيقة 8 شائعات تم تداولها خلال الأسبوع الراهن

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أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة عن توضيح الحقائق عن العديد من الشائعات التي قد تم تداولها عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وكان من أبرز تلك الشائعات تأجيل امتحانات الثانوية العامة، وكذلك إلغاء فتح باب الإجازات للعاملين في القطاع الحكومي بدون أجر.

رد مجلس الوزراء على 8 شائعة خلال هذا الأسبوع

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن نفيه لعدد 8 شائعة قد تم تداولها خلال الأسبوع الراهن، ومنها التالي:

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القاهرة تطور المناطق الأثرية بطريقة عشوائية

أعلنت محافظة القاهرة عن نفيها لما تم ترديده من أنباء حول تطوير المناطق الأثرية التاريخية القائمة في محافظة القاهرة بطرق عشوائية دون أي تخطيط مسبق، وأكدت المحافظة أن مشروع التطوير المناطق الأثرية قد تم تخطيطها وتنفيذها، تبعاً لأحدث الدراسات الهندسية المتبعة في معظم دول العالم.

وأضافت محافظة القاهرة أن المرحلة الأولى لتطوير المناطق الأثرية قد تم تنفيذها عبر خطة تطوير القاهرة الخديوية وقد بدأت منذ نهاية عام 2015، حيث تم إعادة تأهيل العقارات المسجلة على الطراز المعماري المميز والموجودة في منطقة وسط البلد.

فتح باب الإجازات بدون أجر

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نفيه ما تردد من أنباء حول فتح الحكومة باب الإجازات دون أجر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، بدون وجود أي ضوابط.

وقد أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن منح الإجازات يتم تبعاً للضوابط والآليات التي قد تم وضعها في قانون الخدمة المدنية تحت رقم 81 لعام 2016 وقد تم فصلتها من اللائحة التنفيذية، وأن الأمر يخضع بشكل تمام لمصلحة العمل تبعاً لما تقرره السلطة المختصة.

الداخلية تفرض على المواطنين شراء شنط إسعاف

أعلنت وزارة الداخلية عن نفيها لما تردد من أنباء حول إجبار المواطنين وبالتحدي السائقين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور، كشرط من شروط تجديد رخصة السيارة.

وقد ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء خلال البيان الصادر عنه اليوم أنه تواصل مع وزارة الداخلية، والتي أعلنت عن نفت لصحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف خلال فترة تجديد رخصة السيارة، بالإضافة عن عدم فرض شراء أي أصناف أخرى من وحدات المرور.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيه لما تم إثارته من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد بمواعيدها المحددة تبعاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الراهن 2019/ 2020.

تفشي فيروس “كورونا” بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيه العديد من الشائعات حول انتشار فيروس كورونا، وأكد المركز أنه لا يوجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين طلاب الجامعات أو بين طلاب المدن الجامعية، وأن كافة المدن الجامعية تعد خالية تماماً من أي فيروسات أو من أي أوبئة أخرى.

وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، خلال البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين الفرق الطبية المخالطة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وذلك لالتزامهم بالطرق الصحيحة الخاصة بإجراءات مكافحة العدوى في كافة المستشفيات، ويتم إخضاعهم إلى إجراءات الفحص الطبي بشكل دائم ومستمر.

تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نفيها لما تردد من أنباء عن تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم إجراء الامتحان الإلكتروني التجريبي داخل الفصول في المدارس الثانوية وسط اليوم الدراسي العادي بدون أي تعطيل لليوم الدراسي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي اعتباراً من يوم 22 من شهر مارس وحتى يوم 2 من شهر أبريل القادم 2020، بنظام الكتاب المفتوح Open book، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الراهن 2019/ 2020.

عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نفيها لما تم إثارته حول عدم جاهزية نسبة مئوية تصل إلى 80% من المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الحرجة الجراحية لجموع المواطنين، وأكدت الوزارة على جاهزية المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.

وأضافت وزارة الصحة، إلى أن المستشفيات بها أحدث الأجهزة الطبية اللازمة من أجل إجراء كافة العمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة للمواطنين خلال الفترة الزمنية التي لا تتجاوز الـ 6 أشهر

نقص الزيت التمويني في المجمعات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نفيها ما تردد من أنباء عن نقص زيت تمويني أو نقص أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، وأوضحت الوزارة أنه يتم ضخ كميات وفيرة من كافة أصناف السلع التموينية بما فيها الزيت في محال البقالة التموينية بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية.

كما شددت وزارة التموين، علي أن المخزون الاستراتيجي لجميع السلع التموينية كافي وآمن، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير جميع السلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

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