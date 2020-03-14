مفاجأة.. للمواطن الذي تحطمت سيارته بعمليات إنقاذ المتضررين بعاصفة التنين

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صرح مالك السيارة الجيب المواطن شريف خيري، عن حادث تحطم موتور سيارته الجيب أثناء مساهمته في عملية إنقاذ المتضررين من موجة الطقس السيء، بعد تلقيه العديد من الرسائل للمساهمة في إصلاح سيارته الجيب، كان أبرزها القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس.

وقد عدد المواطن شريف خيري من عرضوا عليه المساعدة في إصلاح السيارة الجيب، التي تضررت بعد عملية إنقاذ المواطنين المتضررين بموجة الطقس السيء قائلًا إنه قد تلقى العديد من الرسائل من كافة دول العالم من أجل عرض كافة أشكال المساعدة له.

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