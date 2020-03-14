شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن عن توقعات طقس الـ 72 ساعة القادمة

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صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال البيان الصادر عنها بشأن حالة الطقس لمدة الـ 72 ساعة القادمة، خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر مارس الراهن لعام 2020، حيث توقع خبراء الهيئة أن يسود اليوم السبت، طقسا مائلاً للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، على معظم أنحاء البلاد يصاحبها سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، حتى منتصف اليوم تقريباً، ويشتد نشاط الرياح وتكون محملة بالأتربة والرمال.

حالة طقس يوم الأحد

من المتوقع أن يسود يوم الأحد القادم، طقساً مستقراً نسبياً، كما يتوقع أن يسود النهار طقساً مائلاً للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وتكون حركة الرياح معتدلة، مع وجود الشبورة المائية بشكل خفيف خلال ساعات الصباح الباكر.

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حالة طقس يوم الاثنين القادم

بينما يتوقع أن يسود يوم الاثنين القادم طقساً دافئاً خلال ساعات النهار، بكافة أنحاء البلاد ما عدا مناطق جنوب الصعيد يكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، ويكون نشاط الرياح من خفيفة إلى معتدلة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس السبت 14 مارس

القاهرة الكبرى، درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري، درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد، درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب الصعيد، درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الأحد 15 مارس

القاهرة الكبرى، درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري، درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

شمال الصعيد، درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

جنوب الصعيد، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الاثنين 14 مارس

القاهرة الكبرى، درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري، درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد، درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

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