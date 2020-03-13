وزارة الصحة تعلن اكتشاف 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 5 مصريين

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صرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 حالة، من ضمن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 93 حالة.

كما صرحت وزارة الصحة والسكان خلال البيان الصادر اليوم الجمعة، إن الحالات الجديدة التي ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا هم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، وقد تم الإعلان عنها مسبقاً، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي يتم إجرائها من قبل الوزارة تبعاً للإرشادات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأوضحت أن الحالات من ضمنهم 5 حالات من المصريين و8 حالات من الأشخاص الأجانب من جنسيات مختلفة.

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وكشف خالد مجاهد عن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين قد تم تسجيلهم بمصر بالفيروس حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة قد تم شفائها بالفعل، وقد خرجت من مستشفى العزل الصحي، وحالتي وفاة فقط لسيدة مصرية الجنسية التى توفيت أمس يوم الخميس الموافق 12 من شهر مارس، والأخرى لشخص الألماني الجنسية الذي توفي يوم الأحد السابق الموافق 8 من شهر مارس.

وفي ذات السياق، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج حالة لشخص أجنبي من مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″من مستشفى العزل، بعد أن تلقت الرعاية الطبية اللازمة وقد تم شفاءها تبعاً للإرشادات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقد أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الحالات الذين قد تعافوا من فيروس كورونا المستجد قد ارتفع إلى 21 حالة حتى اليوم الجمعة، بالإضافة لتحول نتائج تحاليل لـ 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التى تحولت نتائج تحاليلها معملياً إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مجدداً عدم رصد أي حالات مصابة أو أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بكافة محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، وأشار إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سوف يتم الإعلان عنها بشكل فوري، بكل شفافية تبعاً للوائح الصحية الدولية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعدادات بكافة منافذ البلاد “الجوية، البرية، البحرية”، بالإضافة لمتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو ضد أي أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن على الرقم 105 لتلقي أي استفسارات للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أو أي استفسار عن الأمراض المعدية الأخرى.

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