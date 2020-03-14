بعد يومين من الطقس السيئ.. “الأرصاد” تعلن استمرار سقوط الأمطار

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أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مشيرة إلى أن بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد، أن بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، مع نشاط ملحوظ للرياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيها يبلغ من متر ونصف إلى مترين، ويكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 13 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 13 18

السلوم 13 21

سيوة 10 20

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 18

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 20

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 19

نخل 10 22

نويبع 15 22

طابا 13 19

كاترين 05 18

الطور 15 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 16 25

مرسى علم 16 26

الفيوم 12 22

بني سويف 13 22

المنيا 14 22

أسيوط 13 23

سوهاج 12 24

قنا 13 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 26

أبوسمبل 12 26

الوادي الجديد 12 27

شلاتين 19 28

أبو رماد 18 27

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 26