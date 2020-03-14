“التعليم” تنفي تعليق الدراسة في مصر أسبوعين

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن ما نشرته قناة “الحياة”، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويتعلق بتأجيل الدراسة لا أساس له من الصحة.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، أن ما جرى نشره عارٍ تماما من الصحة فهو مجرد شائعة، مضيفا أن على وسائل الإعلام تحري الدقة بشأن ما تنشره من معلومات وعدم الترويج لتلك الشائعات.

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كانت قناة الحياة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، نبأ بخصوص قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بداية من يوم الأحد 15 مارس، من دون توثيق، ثم عادت القناة وحذفت المنشور، دون توضيح أي مبررٍ للنشر أو الحذف.