القاهرة والجيزة تردان على أنباء تعطيل الدراسة غدا

Advertisements

أكد اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة، انتظام الدراسة في جميع مدارس العاصمة، غدًا، مشيرا إلى أن ما حدث هو تعليق الدراسة اليوم السبت، فقط.

وقال السكرتير العام لمحافظة القاهرة، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد تعطيل أو تأجيل للدراسة في مدارس العاصمة، غدًا، حتى صدور أي توجيهات جديدة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

Advertisements

وأضاف السكرتير العام لمحافظة الجيزة اللواء علاء بدران، أن الدراسة ستكون منتظمة في جميع مدارس المحافظة، غدًا، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لتأجيل الدراسة.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه المحافظين بتعطيل الدراسة، اليوم، نتيجة استمرار موجة الطقس السيئ.