رياح مثيرة للرمال.. “البيئة” تكشف تفاصيل نوعية الهواء خلال 48 ساعة

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أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، تفاصيل حالة جودة الهواء، اليوم وغدًا، على جميع الجمهورية.

وتقسم إلى 3 مستويات بحسب نوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان “الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض، يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10”.

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أما الفترة الحرجة، تكون فيها الظروف مهيأة لتركيز الملوثات؛ لترتفع عن الحد المقبول، وأعلنت الإدارة حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام مقبلة بدءا من الاثنين حتى الأربعاء.

السبت

تكون حالة الهواء جيدة على القاهرة الكبرى، وفي الدلتا تكون متوسطة، وفي الصعيد تكون حالة الهواء جيدة، كما يتوقع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، التي تقل بها فرص سقوط الأمطار.

وعلى الساحل الشمالي، تكون حالة الهواء جيدة، وفي القناة وسيناء تكون حالة الهواء، كما يتوقع حركة نشاط ملحوظة للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

الأحد

تكون حالة الهواء متوسطة على القاهرة الكبرى، والدلتا، بينما تكون حالة الهواء جيدة على الصعيد، وتكون نوعية الهواء متوسطة على الساحل الشمالي، وفي القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة.