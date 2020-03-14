الأرصاد تؤكد استقرار الأحوال الجوية في كافة أنحاء الجمهورية حتى الثلاثاء القادم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت عن أحوال الطقس المتوقعة في الأيام القادمة حتى يوم الثلاثاء القادم، بعدما عاشت مصر على وقع أحوال جوية في غاية السوء في اليومين الماضيين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف تكون مستقرة في البلاد طيلة الأيام القادمة انطلاقاً من يوم غداً الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى طقساً مائل للحرارة نهاراً على أن يكون شديد البرودة طوال فترة الليلة.

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وأشارت أيضاً إلى أن الوضع سوف يكون هو ذاته على جميع المناطق الأخرى المتمثلة في البحر الأحمر إضافة إلى شمال وجنوب الصعيد وأيضاً السواحل الشمالية وأخيراً شمال سيناء وجنوب سيناء.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن كافة أنحاء الجمهورية سوف تشهد شبورة مائية كثيفة مع بداية كل يوم من الأيام القادمة، على أن تكون حركة الرياح من معتدلة إلى خفيفة للغاية بعد نهاية فترة التقلبات الجوية منذ يوم أمس الجمعة.

وإليكم الآن بيان درجات الحرارة في أبرز مناطق الجمهورية انطلاقاً من يوم غداً الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل:

الأحد، القاهرة الكبرى، 23 / 14.

الوجه البحري، 22 / 13.

السواحل الشمالية الغربية، 21 / 14.

السواحل الشمالية الشرقية، 21 / 13.

البحر الأحمر وجنوب سيناء، 24 / 16.

شمال الصعيد، 23 / 12.

جنوب الصعيد، 27 / 14.

الإثنين، القاهرة الكبرى، 23 / 14.

الوجه البحري، 22 / 13.

السواحل الشمالية الغربية، 21 / 13.

السواحل الشمالية الشرقية، 21 / 13.

البحر الأحمر وجنوب سيناء، 25 / 16.

شمال الصعيد، 25 / 12.

جنوب الصعيد، 31 / 15.

الثلاثاء، القاهرة الكبرى، 21 / 13.

الوجه البحري، 20 / 12.

السواحل الشمالية الغربية، 18 / 13.

السواحل الشمالية الشرقية، 19 / 13.

البحر الأحمر وجنوب سيناء، 27 / 16.

شمال الصعيد، 24 / 12.

جنوب الصعيد، 30 / 15.

يُذكر أن مصر عاشت أوقاتاً عصيبة للغاية منذ يوم الخميس الماضي وحتى يوم أمس الجمعة، بسبب المنخفض القادم من جنوب السودان والذي تسبب في تساقط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على كافة أنحاء الجمهورية.

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