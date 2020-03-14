عاجل.. الرئيس السيسي يعلق الدراسة لمدة أسبوعين

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أعلن السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية، أن الرئيس عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن تعليق الدراسة سيبدأ من غدٍ الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص نحو ١٠٠ مليار جنيه؛ من أجل تمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وبناءا على قرار الرئيس السيسي، أعلن مصدر بالمكتب الفني لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن المشيخة ستصدر قرارًا بتعليق الدراسة في المعاهد والكليات التابعة لها.