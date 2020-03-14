تعرف على شروط وخطوات تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز

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شهد يوم الأربعاء الماضي موافقة مجلس الوزراء على توطين صناعة بعض المركبات إضافة إلى الصناعات المغذية لها، وذلك بناءً على توجيهات من رئيس جمهورية مصر العربية في إطار السعي نحو تعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن رئيس مجلس الوزراء طالب في الاجتماع الماضي بضرورة البدء بسرعة في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من خلال تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي في حالة مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً.

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وأشارت أيضاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعا إلى العمل على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو حتى الأجنبية إضافة إلى المحافظة على الاستثمارات الحالية، ويبقى الهدف الرئيسي في نهاية المطاف هو صناعة سيارات تُحافظ على البيئة نظيفة خالية من الأمراض.

وإليكم الآن خطوات تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي:

تركيب محبس التموين. تركيب المنظم. تركيب جهاز الحقن. تركيب عداد ضغط الغاز. تركيب خط ضغط الغاز العالي. تركيب مجموعة تصريف تسريب الغاز. تركيب أسطوانة الغاز. تركيب محبس الأسطوانة. تركيب قاعدة تثبيت أسطوانة الغاز. تركيب مفتاح تحويل الوقود من بنزين أو سولار إلى غاز طبيعي. تركيب محبس غلق وقود البنزين. عدم إجراء أي تعديل على النظام الأساسي للسيارة. التأكد من وجود وسيلة من أجل حماية دائرة الكهرباء في السيارة. التأكد من حماية صمامات التسرب الزائد والضغط الزائد. التأكد من وجود محبس خاص بإغلاق أسطوانة الغاز الطبيعي من أجل عزلها عن السيارة.

والآن سوف نستعرض لكم شروط تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي:

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية المفعول.

عدد 2 صورة من الرخصة الخاصة بالسيارة بشرط أن تكون مدة سريان الرخصة لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

إيصال يحمل اسم مالك السيارة سواء كهرباء أو غاز أو حتى مياه.

استمارة الفحص المجاني والتي يمكن إيجادها داخل كافة مراكز تحويل السيارات.

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