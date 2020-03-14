مجلس الوزراء يُطالب الطلاب بعدم الخروج من منازلهم حتى نهاية فترة تعليق الدراسة

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حرص مجلس الوزراء على مطالبة المواطنين والأهالي بصفة عامة والطلاب بمختلف أعمارهم بصفة خاصة على عدم الخروج من منازلهم لمدة أسبوعين كاملين أي حتى نهاية فترة تعليق الدراسة، وذلك خوفاً من انتشار وتفشي فيروس كورونا داخل مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من وراء قرار تعليق الدراسة الذي تم اتخاذه اليوم السبت هو منع وجود أي تجمعات على الإطلاق، من أجل ضمان احتواء انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات المصابين فى مصر طيلة الأيام الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن الوضع في مصر لا يزال تحت السيطرة من حيث السيطرة على تفشي فيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدد المصابين قليل جداً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في كافة أنحاء العالم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إتباع الطلاب مهما كانت أعمارهم السنية تعليمات وزارة الصحة والسكان خلال المرحلة القادمة، نظراً إلى السرعة الكبيرة التي ينتشر بها فيروس كورونا بين الناس وخاصة في التجمعات الكبيرة.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رسمياً اليوم السبت بتعليق الدراسة سواء في المدارس أو حتى في الجامعات بكافة أنحاء الجمهورية لمدة أسبوعين انطلاقاً من يوم غداً الأحد، وذلك بناءً على توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية خوفاً من سرعة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ولا يزال تفشي فيروس كورونا في المرحلة الأولى داخل مصر حتى هذه اللحظة، إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان احتواء ذلك المرض القاتل، حتى لا تصل مصر إلى مرحلة تعليق كافة أنشطة الحياة مثلما حدث في بعض الدول في الأيام الماضية.

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