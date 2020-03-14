مجلس الوزراء يطلب من وزارة الداخلية إغلاق المراكز التعليمية حتى نهاية فترة تعليق الدراسة

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طلب مجلس الوزراء من وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بضرورة إغلاق جميع المراكز التعليمية التي تقدم الدروس الخصوصية للطلاب لمدة أسبوعين انطلاقاً من يوم غداً الأحد، وذلك بسبب المخاوف من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قرار تعليق الدراسة في مصر الذي تم اتخاذه اليوم لا يقتصر فقط على المدارس والجامعات، وإنما يمتد أيضاً إلى جميع المراكز التعليمية في كافة أنحاء الجمهورية من أجل احتواء فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه القرارات تهدف بالدرجة الأولى إلى إلغاء وجود أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو الطلاب، نظراً إلى السرعة الهائلة التي ينتشر بها الفيروس بين الناس في التجمعات على وجه التحديد.

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