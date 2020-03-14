مجلس الوزراء يكشف توقيت بدء تحرك الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

كشف مجلس الوزراء اليوم السبت عن التوقيت الذي بدأت فيه الحكومة التحرك بشكل فعلي من أجل مواجهة فيروس كورونا، وذلك بناءً على التوجيهات التي تلقاها مسبقاً سواء من طرف وزارة الصحة والسكان أو حتى من طرف منظمة الصحة العالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اكتشاف 12 حالة مُصابة بفيروس كورونا على إحدى البواخر النيلية السياحية في محافظة الأقصر بعد قدومها من محافظة أسوان، كان هو التوقيت الذي تحركت فيه الحكومة المصرية بالكامل من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا في مصر.
وأشار أيضاً إلى أن مصر لا تزال في المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا بعكس العديد من دول العالم التي وصلت إلى المرحلة الثالثة، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة على كافة المستويات حتى يتم احتواء ذلك الفيروس بشكل كامل.
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