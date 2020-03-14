مجلس الوزراء يؤكد رسمياً اكتشاف 7 حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس

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أعلن مجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم السبت عن اكتشاف 7 حالات مُصابة بفيروس كورونا من طلاب المدارس، مما كان سبباً رئيسياً في القرار الصادر من رئاسة الجمهورية القاضي بتعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين بداية من يوم غداً الأحد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم في مقر الوزارة أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 109 حالة في كافة أنحاء الجمهورية، وبالرغم من ذلك إلا أن البلاد لا تزال في المرحلة الأولى من مراحل انتشار الفيروس.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية قد طالب بضرورة توفير مبلغ 100 مليار جنيه من أجل وضعها تحت تصرف الأجهزة المعنية لمواجهة أي آثار سلبية محتملة في حالة تفشي فيروس كورونا أكثر من ذلك في المرحلة القادمة بين المواطنين.

على صعيد متصل، شدد وزير التربية والتعليم على أن قرار تعليق الدراسة في مصر لا يقتصر فقط على المدارس، بل يجب على الطلاب أيضاً عدم الذهاب إلى الأماكن التي تزداد فيها التجمعات من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أيضاً أن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا داخل مصر لم يتخطى الرقم 7 حتى هذه اللحظة بحسب ما أكدته وزارة الصحة والسكان في الساعات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن جميع امتحانات العام الدراسي الحالي 2019 / 2020 لكافة المراحل سوف تُقام في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق.

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