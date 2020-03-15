“التعليم” تعلن إتاحة الدخول على المحتوى التعليمي للطلاب “أونلاين”

Advertisements

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، التواصل مع وزير الاتصالات؛ من أجل تسهيل وصول الطلاب للمحتوى التعليمي على المواقع التي تخصصها الوزارة، وذلك عقب قرار تعليق الدراسة أسبوعين.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية على “دي إم سي”، مع الإعلامية ريهام السهلي، الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب “أون لاين” ومواقع المحتوى التعليمي من دون مقابل.

Advertisements

وأوضح طارق شوقي أن هناك محتوى تعليميًا يجب الانتهاء منه والامتحان فيه، لتأهيله إلى المرحلة المقبلة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين، تبدأ من اليوم الأحد 15 مارس حتى نهاية شهر مارس الجاري.