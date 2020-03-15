أسبوع وينتهي.. “الأرصاد” تعلن توديع فصل الشتاء

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أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، أن الطقس سيشهد استقرارا، خلال الـ 3 أيام المقبلة، مؤكدا انتهاء حالة عدم الاستقرار رسميًا.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه يتبقى 7 أيام في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن التقلبات التي حدثت مؤخرا كانت الموجة الأخيرة من عدم الاستقرار.

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وتوقع شاهين سقوط أمطار بدءًا من الثلاثاء المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، وشمال سيناء، من خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية، وستسجل على القاهرة 23 – 14، والسواحل الشمالية 21 – 13، جنوب سيناء- 24- 16، شمال الصعيد 23. وأوضح أن هذا التوقيت غير مناسب تمامًا لتخفيف الملابس الشتوية.​