وزير المالية يؤكد زيادة أجور الموظفين في الدولة بداية من يوليو 2020 ويكشف التفاصيل

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أكد وزير المالية اليوم الأحد أن أجور جميع الموظفين في الدولة المصرية سوف تزيد مع بداية شهر يوليو من العام الحالي 2020، وذلك مع اختلاف نسبة الزيادة ما بين العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبين العاملين غير المخاطبين بنفس القانون.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية سوف تمنح زيادة بنسبة 7% بحد أدنى 70 جنيهاً وبدون حد أقصى، وذلك بالنسبة إلى الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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وأشار أيضاً إلى أن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سوف تصل نسبة زيادة التي تُمنح لهم إلى 12% بدلاً من 10% مثلما كان الحال في السنوات الماضية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 75 جنيهاً بصفة شهرية.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة سوف تمنح حوافز إضافية لكافة العاملين بالدولة أيضاً، على أن تختلف قيمة الحوافز بحسب الدرجة الوظيفية لكل عامل، حيث من المقرر حصول موظف الدرجة الممتازة على مبلغ 375 جنيهاً، فيما يحصل موظف الدرجة الرابعة أو الخامسة أو السادسة على مبلغ 150 جنيهاً، بينما يحصل موظف الدرجة الثانية على مبلغ 200 جنيهاً، أما موظف الدرجة الأولى سوف يحصل على مبلغ 300 جنيهاً.

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